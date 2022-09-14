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Главная Спорт "Шахтер" - "Селтик": букмекеры дали нелестный для украинцев прогноз на матч Лиги чемпионов

"Шахтер" - "Селтик": букмекеры дали нелестный для украинцев прогноз на матч Лиги чемпионов

14 сентября, 2022 среда
16:59
Спорт

Сегодня, 14 сентября, донецкий "Шахтер" сыграет против шотландского "Селтика" во втором туре Лиги чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Соперниками "Шахтера" по группе F являются немецкий "Лейпциг", а также мадридский "Реал" и шотландский "Селтик", которые в 1-м туре сыграли 3:0 в пользу испанцев.

Украинцы неделю назад обыграли немецкий "Лейпциг" 4:1.

Букмекеры не верят в успех "Шахтера" в матче с "Селтиком". На победу украинцев коэффициент 3,05. Аналитики верят в шотландцев – 2,25. Ничью оценивают в 3,55.

Лига чемпионов

2-й тур . Группа F

14 сентября 

"Шахтер" (Украина) - "Селтик" (Шотландия)

Варшава, стадион "Войска Польского"

Начало в 19:45

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Украина
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