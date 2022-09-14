"Шахтер" - "Селтик": букмекеры дали нелестный для украинцев прогноз на матч Лиги чемпионов
Сегодня, 14 сентября, донецкий "Шахтер" сыграет против шотландского "Селтика" во втором туре Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Соперниками "Шахтера" по группе F являются немецкий "Лейпциг", а также мадридский "Реал" и шотландский "Селтик", которые в 1-м туре сыграли 3:0 в пользу испанцев.
Украинцы неделю назад обыграли немецкий "Лейпциг" 4:1.
Букмекеры не верят в успех "Шахтера" в матче с "Селтиком". На победу украинцев коэффициент 3,05. Аналитики верят в шотландцев – 2,25. Ничью оценивают в 3,55.
Лига чемпионов
2-й тур . Группа F
14 сентября
"Шахтер" (Украина) - "Селтик" (Шотландия)
Варшава, стадион "Войска Польского"
Начало в 19:45
Прямая трансляция на Megogo
- 6 сентября в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" уверенно победил "Лейпциг" в Германии.
- После 1-го тура "Шахтер" возглавил турнирную таблицу группы F.
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