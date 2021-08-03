"Шахтер" сделал камбэк против "Генка" в дебютном матче нового тренера в ЛЧ

Об этом сообщает Еспресо.TV.



"Шахтер" пропустил первым. Пол Онуачу откликнулся на классную навесную передачу Ито Дзуньи, перепригнув футболистов донецкого клуба и мощным ударом отправив мяч в сетку ворот Анатолия Трубина.



"Горняки" отреагировали на пропущенный гол лишь в середине второго тайма. "Шахтер" заработал пенальти во время очередной атаки, а одиннадцатиметровый удар реализовал Тете.



Победный мяч случился на 81-й минуте. Алан Патрик, который вышел на замену, нашел свободное пространство в штрафной и отправил мяч точно в угол ворот соперника - 2: 1 - победа "Шахтера" в первом матче квалификации.



Ответный матч состоится через неделю - 10 августа. В плей-офф "Шахтер", если пройдет "Генк" сыграет против победителя пары "Монако" - "Спарта".



Для Роберто Де Дзерби - нового тренера "Шахтера" - сегодняшний матч против "Генка" - дебютный в Лиге чемпионов.



Лига чемпионов



Квалификация. 3-й раунд



Первый матч



3 августа



"Генк" (Бельгия) - "Шахтер" (Украина) 1: 2



Голы: Онуачу, 39 - Тете, 63 (пен.), Патрик, 81

3 августа во первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов "Монако" победил пражскую "Спарту".