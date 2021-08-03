"Шахтер" сделал камбэк против "Генка" в дебютном матче нового тренера в ЛЧ
В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" победил бельгийский "Генк"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Шахтер" пропустил первым. Пол Онуачу откликнулся на классную навесную передачу Ито Дзуньи, перепригнув футболистов донецкого клуба и мощным ударом отправив мяч в сетку ворот Анатолия Трубина.
"Горняки" отреагировали на пропущенный гол лишь в середине второго тайма. "Шахтер" заработал пенальти во время очередной атаки, а одиннадцатиметровый удар реализовал Тете.
Победный мяч случился на 81-й минуте. Алан Патрик, который вышел на замену, нашел свободное пространство в штрафной и отправил мяч точно в угол ворот соперника - 2: 1 - победа "Шахтера" в первом матче квалификации.
Ответный матч состоится через неделю - 10 августа. В плей-офф "Шахтер", если пройдет "Генк" сыграет против победителя пары "Монако" - "Спарта".
Для Роберто Де Дзерби - нового тренера "Шахтера" - сегодняшний матч против "Генка" - дебютный в Лиге чемпионов.
Лига чемпионов
Квалификация. 3-й раунд
Первый матч
3 августа
"Генк" (Бельгия) - "Шахтер" (Украина) 1: 2
Голы: Онуачу, 39 - Тете, 63 (пен.), Патрик, 81
- 3 августа во первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов "Монако" победил пражскую "Спарту".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.78
Покупка 26.78Продажа 27.01
-
EUR
Покупка 31.69Продажа 32.07
- Актуальное
- Важное