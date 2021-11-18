"Шахтер" решил приобрести футболиста сборной Аргентины за 20 млн евро

Об этом сообщает Tuttomercatoweb .



По информации источника, "Шахтер" готов выложить за 21-летнего Хулиана Альвареса 20 млн евро. Пока не известно, готов ли "Ривер Плейт" отпустить футболиста за эту сумму.



Известно, что помощь "Шахтеру" в организации переговоров с "Ривер Плейт" предоставит агент Эдоардо Црняр, также представляющий интересы главного тренера донецкой команды Роберто Де Дзерби.



Хулиан Альварес в текущем сезоне чемпионате Аргентины провел 30 матчей и забил 17 голов. Нападающий возглавляет бомбардирскую гонку. В его активе 5 матчей за сборную Аргентины.



Transfermarkt оценивает Альвареса в 20 млн. евро. К футболисту есть интерес от итальянских "Ювентуса", "Фиорентины" и "Милана". Аргентинцем также интересуют топ-клубы Германии, Англии и нидерландский "Аякс".



"Шахтер" находится в поисках нового нападающего после того, как Лассина Траоре получил серьезную травму колена и выбыл до конца сезона.

17 ноября стало известно, что донецкий "Шахтер" активно интересуется 16-летним полузащитником бразильского "Флуминенсе" Артуром Вендерроски.