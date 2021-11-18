"Шахтер" решил приобрести футболиста сборной Аргентины за 20 млн евро
Донецкий "Шахтер" серьезно заинтересован в приобретении аргентинского форварда Хулиана Альвареса
Об этом сообщает Tuttomercatoweb .
По информации источника, "Шахтер" готов выложить за 21-летнего Хулиана Альвареса 20 млн евро. Пока не известно, готов ли "Ривер Плейт" отпустить футболиста за эту сумму.
Известно, что помощь "Шахтеру" в организации переговоров с "Ривер Плейт" предоставит агент Эдоардо Црняр, также представляющий интересы главного тренера донецкой команды Роберто Де Дзерби.
Хулиан Альварес в текущем сезоне чемпионате Аргентины провел 30 матчей и забил 17 голов. Нападающий возглавляет бомбардирскую гонку. В его активе 5 матчей за сборную Аргентины.
Transfermarkt оценивает Альвареса в 20 млн. евро. К футболисту есть интерес от итальянских "Ювентуса", "Фиорентины" и "Милана". Аргентинцем также интересуют топ-клубы Германии, Англии и нидерландский "Аякс".
"Шахтер" находится в поисках нового нападающего после того, как Лассина Траоре получил серьезную травму колена и выбыл до конца сезона.
- 17 ноября стало известно, что донецкий "Шахтер" активно интересуется 16-летним полузащитником бразильского "Флуминенсе" Артуром Вендерроски.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.37
Покупка 26.37Продажа 26.63
-
EUR
Покупка 29.82Продажа 30.25
- Актуальное
- Важное