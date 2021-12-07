"Шахтер" решил избавиться от своего лучшего бомбардира

Об этом сообщает Meta-Ratings .

По информации издания, "Шахтер" решил не продлевать контракт с Мораесом из-за его высоких требований по зарплате. Важное значение в решении донецкого клуба имело и то, что весной "горняки" не будут играть в еврокубках.

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби в следующем сезоне рассчитывает на возвращение основного форварда Ласины Траоре, а до этого будет использовать в нападении

Педриньо, Фернандо и Даниила Сикан.

Таким образом, матч Лиги чемпионов с молдовским "Шерифом" 7 декабря и игра чемпионата Украины с "Александрией" 11 декабря, станут для Мораеса последними в составе "Шахтера", за который он выступал с 2018 года.

34-летний Жуниор Мораэс является воспитанником "Сантоса". В Бразилии также играл за "Понте-Прету" и "Санту-Андре". Выступал за румынскую "Глорию", болгарский ЦСКА и донецкий "Металлург". С 2015 по 2018 год форвард играл за "Динамо".

В 2017 году находился в аренде в китайском "Тянцзине Цюаньцзянь".

Жуниор Мораес становился лучшим бомбардиром чемпионата Украины в составе "Шахтера" в сезонах 2018/2019 и 2019/20.

На счету Мораеса 11 матчей и 1 гол за сборную Украины.