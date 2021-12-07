"Шахтер" решил избавиться от своего лучшего бомбардира
"Шахтер" не намерен продлевать контракт с форвардом Жуниором Мораесом
Об этом сообщает Meta-Ratings .
По информации издания, "Шахтер" решил не продлевать контракт с Мораесом из-за его высоких требований по зарплате. Важное значение в решении донецкого клуба имело и то, что весной "горняки" не будут играть в еврокубках.
Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби в следующем сезоне рассчитывает на возвращение основного форварда Ласины Траоре, а до этого будет использовать в нападении
Педриньо, Фернандо и Даниила Сикан.
Таким образом, матч Лиги чемпионов с молдовским "Шерифом" 7 декабря и игра чемпионата Украины с "Александрией" 11 декабря, станут для Мораеса последними в составе "Шахтера", за который он выступал с 2018 года.
34-летний Жуниор Мораэс является воспитанником "Сантоса". В Бразилии также играл за "Понте-Прету" и "Санту-Андре". Выступал за румынскую "Глорию", болгарский ЦСКА и донецкий "Металлург". С 2015 по 2018 год форвард играл за "Динамо".
В 2017 году находился в аренде в китайском "Тянцзине Цюаньцзянь".
Жуниор Мораес становился лучшим бомбардиром чемпионата Украины в составе "Шахтера" в сезонах 2018/2019 и 2019/20.
На счету Мораеса 11 матчей и 1 гол за сборную Украины.
- Напомним, 7 декабря Жуниор Мораес впервые в нынешнем сезоне попал в заявку "Шахтера" на матч Лиги чемпионов против "Шерифа".
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