"Шахтер" - "Ренн": где и когда смотреть матч украинцев в плей-офф Лиги Европы

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Букмекеры считают, что фаворитом встречи является французский "Ренн". На победу гостей дают коэффициент 2,21. Выигрыш "Шахтера" оценивают в 3,40. Ничья – 3,45.

На групповой стадии Лиги Европы "Ренн" соревновался в группе B с турецким "Фенербахче", кипрским "АЭК Ларнаком" и киевским "Динамо". Французы заняли второе место.

Донецкий "Шахтер" начинал еврокубковый путь в Лиге чемпионов, где занял третье место в группе с мадридским "Реалом", немецким "Лейпцигом" и шотландским "Селтиком".

Ответный матч пройдет 23 февраля.

Лига Европы

1/16 финала

16 февраля

"Шахтер" (Украина) - "Ренн" (Франция)

Варшава, стадион "Войска Польского"

Начало в 19:45

Трансляция - Мегого