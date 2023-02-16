"Шахтер" - "Ренн": где и когда смотреть матч украинцев в плей-офф Лиги Европы
Сегодня, 16 февраля, донецкий "Шахтер" сыграет против французского "Ренна" в 1/16 финала Лиги Европы
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Букмекеры считают, что фаворитом встречи является французский "Ренн". На победу гостей дают коэффициент 2,21. Выигрыш "Шахтера" оценивают в 3,40. Ничья – 3,45.
На групповой стадии Лиги Европы "Ренн" соревновался в группе B с турецким "Фенербахче", кипрским "АЭК Ларнаком" и киевским "Динамо". Французы заняли второе место.
Донецкий "Шахтер" начинал еврокубковый путь в Лиге чемпионов, где занял третье место в группе с мадридским "Реалом", немецким "Лейпцигом" и шотландским "Селтиком".
Ответный матч пройдет 23 февраля.
Лига Европы
1/16 финала
16 февраля
"Шахтер" (Украина) - "Ренн" (Франция)
Варшава, стадион "Войска Польского"
Начало в 19:45
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