"Шахтер" - "Реал": составы команд на матч Лиги чемпионов

Букмекеры считают "Шахтер" аутсайдером матча. На победу Украинская коэффициент 5,10. Ничья оценивается в 4,08. Выигрыш "Реала" считается безоговорочным результатом - 1,74.



После 2-х матчей группу D сенсационно возглавил молдавский "Шериф" Юрия Вернидуба, у которого 6 очков. Следом идет "Реал" с тремя баллами. "Шахтер" и "Интер" делят 3-4 место, у них по 1 набранному пункта.



3-й тур Лиги чемпионов стартует сегодня, 19 октября. "Шахтер" сыграет против "Реала", а на "Шериф" ждет встреча с миланским "Интером".



Лига чемпионов



3-й тур



19 октября



"Шахтер" (Украина) - "Реал" (Испания)



"Шахтер": Трубин, Додо, Кривцов, Марлон, Исмаили, Майкон, Патрик, Тете, Педринью, Соломон, Фернандо.



Запасные: Пятов, Витао, Конопля, Корниенко, Бондарь, Степаненко, Маркос, Марлос, Мудрик, Сикан, Дентиньо, Судаков.



"Реал": Куртуа, Васкес, Алаба, Милитао, Мэнди, Модрич, Кроос, Каземиро, Винисиус, Родриго, Бензема.



Запасные: Лунин, Лопез, Вальехо, Начо, Марсело, Бланко, Вальверде, Гуттьерес, Камавинга, Асенсио, Диас.



Киев, стадион "НСК Олимпийский"



Начало в 22:00



Прямая трансляция на Megogo



Еспресо.TV проведет текстовую онлайн-трансляцию матча

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