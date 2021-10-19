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Главная Спорт "Шахтер" - "Реал": составы команд на матч Лиги чемпионов

"Шахтер" - "Реал": составы команд на матч Лиги чемпионов

19 октября, 2021 вторник
20:56
Спорт ФК "Шахтер"

Сегодня, 19 октября, в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" примет мадридский "Реал"

Букмекеры считают "Шахтер" аутсайдером матча. На победу Украинская коэффициент 5,10. Ничья оценивается в 4,08. Выигрыш "Реала" считается безоговорочным результатом - 1,74.

После 2-х матчей группу D сенсационно возглавил молдавский "Шериф" Юрия Вернидуба, у которого 6 очков. Следом идет "Реал" с тремя баллами. "Шахтер" и "Интер" делят 3-4 место, у них по 1 набранному пункта.

3-й тур Лиги чемпионов стартует сегодня, 19 октября. "Шахтер" сыграет против "Реала", а на "Шериф" ждет встреча с миланским "Интером".

Лига чемпионов

3-й тур

19 октября

"Шахтер" (Украина) - "Реал" (Испания)

"Шахтер": Трубин, Додо, Кривцов, Марлон, Исмаили, Майкон, Патрик, Тете, Педринью, Соломон, Фернандо.

Запасные: Пятов, Витао, Конопля, Корниенко, Бондарь, Степаненко, Маркос, Марлос, Мудрик, Сикан, Дентиньо, Судаков.

"Реал": Куртуа, Васкес, Алаба, Милитао, Мэнди, Модрич, Кроос, Каземиро, Винисиус, Родриго, Бензема.

Запасные: Лунин, Лопез, Вальехо, Начо, Марсело, Бланко, Вальверде, Гуттьерес, Камавинга, Асенсио, Диас.

Киев, стадион "НСК Олимпийский"

Начало в 22:00

Прямая трансляция на Megogo

Еспресо.TV проведет текстовую онлайн-трансляцию матча

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2021, вторник
19 октября
21:24
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