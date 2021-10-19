"Шахтер" - "Реал": составы команд на матч Лиги чемпионов
Сегодня, 19 октября, в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" примет мадридский "Реал"
Букмекеры считают "Шахтер" аутсайдером матча. На победу Украинская коэффициент 5,10. Ничья оценивается в 4,08. Выигрыш "Реала" считается безоговорочным результатом - 1,74.
После 2-х матчей группу D сенсационно возглавил молдавский "Шериф" Юрия Вернидуба, у которого 6 очков. Следом идет "Реал" с тремя баллами. "Шахтер" и "Интер" делят 3-4 место, у них по 1 набранному пункта.
3-й тур Лиги чемпионов стартует сегодня, 19 октября. "Шахтер" сыграет против "Реала", а на "Шериф" ждет встреча с миланским "Интером".
Лига чемпионов
3-й тур
19 октября
"Шахтер" (Украина) - "Реал" (Испания)
"Шахтер": Трубин, Додо, Кривцов, Марлон, Исмаили, Майкон, Патрик, Тете, Педринью, Соломон, Фернандо.
Запасные: Пятов, Витао, Конопля, Корниенко, Бондарь, Степаненко, Маркос, Марлос, Мудрик, Сикан, Дентиньо, Судаков.
"Реал": Куртуа, Васкес, Алаба, Милитао, Мэнди, Модрич, Кроос, Каземиро, Винисиус, Родриго, Бензема.
Запасные: Лунин, Лопез, Вальехо, Начо, Марсело, Бланко, Вальверде, Гуттьерес, Камавинга, Асенсио, Диас.
Киев, стадион "НСК Олимпийский"
Начало в 22:00
Прямая трансляция на Megogo
Еспресо.TV проведет текстовую онлайн-трансляцию матча
- 28 сентября во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" сыграл вничью против миланского "Интера".
- После этого молдавский "Шериф" сенсационно победил мадридский "Реал".
- 18 октября главный тренер "Реала" Карло Анчелотти объявил заявку своей команды на матч со "Шахтером" в 3-м туре Лиги чемпионов.
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