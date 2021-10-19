"Шахтер" - "Реал": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Еспресо.TV проведет текстовую онлайн-трансляцию матча 3-го тура Лиги чемпионов между "Шахтером" и "Реалом" в Киеве. Начало - в 22:00
"Шахтер" стартовал в групповом раунде Лиги чемпионов с гостевого поражения от молдавского "Шерифа" - 0: 2 и домашней ничьей с итальянским "Интером" - 0: 0.
"Реал" в первом туре обыграл на выезде миланцев 1: 0, а затем сенсационно уступил в Мадриде клубу из Тирасполя, который возглавляет украинец Юрий Вернидуб - 1: 2.
После двух туров "Шахтер" 1 очко и занимает в группе D четвертое место. "Реал" с 3 пунктами - второй. Лидирует с 6 баллами "Шериф", "Интер" с 3 очками - третий.
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