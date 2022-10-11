"Шахтер" - "Реал": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Шахтер" сыграет против "Реала" в столице Польши, где принимает соперников из-за полномасштабной российской агрессии. Матч на стадионе "Войска Польского" начнется в 22:00. Вживую игру покажет Megogo.

5 октября в 4-м туре ЛЧ команда Игоря Йовичевича проиграла испанцам в Мадриде со счетом 1:2.

После первого круга группового раунда "Реал" имеет 9 очков и лидирует в группе F. "Шахтер" с 4 пунктами – второй. У немецкого "Лейпцига" 3 балла, у шотландского "Селтика" – 1.

Лига чемпионов

4-й тур

Группа F

"Шахтер"(Украина) - "Реал" (Испания)

11 октября

Варшава, стадион "Войска Польского"

Начало – 22:00

Прямая трансляция на Megogo

5 октября "Шахтер" проиграл "Реалу" в Лиге чемпионов со счетом 1:2.

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