"Шахтер" - "Реал": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
Во вторник, 11 октября, в 4-м туре Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" сыграет в Варшаве против мадридского "Реала"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Шахтер" сыграет против "Реала" в столице Польши, где принимает соперников из-за полномасштабной российской агрессии. Матч на стадионе "Войска Польского" начнется в 22:00. Вживую игру покажет Megogo.
5 октября в 4-м туре ЛЧ команда Игоря Йовичевича проиграла испанцам в Мадриде со счетом 1:2.
После первого круга группового раунда "Реал" имеет 9 очков и лидирует в группе F. "Шахтер" с 4 пунктами – второй. У немецкого "Лейпцига" 3 балла, у шотландского "Селтика" – 1.
Лига чемпионов
4-й тур
Группа F
"Шахтер"(Украина) - "Реал" (Испания)
11 октября
Варшава, стадион "Войска Польского"
Начало – 22:00
Прямая трансляция на Megogo
- 5 октября "Шахтер" проиграл "Реалу" в Лиге чемпионов со счетом 1:2.
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