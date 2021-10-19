Об этом сообщает "Шахтер" в twitter.

В составе украинского клуба отсутствует травмирован Николай Матвиенко. Зато в заявку попали защитник Виктор Корниенко и полузащитники Артем Бондаренко и Дентиньо, которые имели проблемы со здоровьем накануне.

Заявка "Шахтера" на матч с "Реалом":

Вратари: Шевченко, Пятов, Трубин

Защитники: Додо, Витао, Кривцов, Марлон, Конопля, Исмаили, Корниенко, Бондарь

Полузащитники: Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Бондаренко, Соломон, Мудрик, Алан Патрик, Судаков, Педриньо, Дентиньо

Нападающие: Сикан, Фернандо

Игра "Шахтер" - "Реал" состоится сегодня в Киеве и начнется в 22:00. Еспресо.TV проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

