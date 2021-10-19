"Шахтер" - "Реал": Де Дзерби обнародовал заявку на матч Лиги чемпионов
"Шахтер" определился с заявкой на игру 3-го тура Лиги чемпионов против мадридского "Реала"
Об этом сообщает "Шахтер" в twitter.
В составе украинского клуба отсутствует травмирован Николай Матвиенко. Зато в заявку попали защитник Виктор Корниенко и полузащитники Артем Бондаренко и Дентиньо, которые имели проблемы со здоровьем накануне.
Заявка "Шахтера" на матч с "Реалом":
Вратари: Шевченко, Пятов, Трубин
Защитники: Додо, Витао, Кривцов, Марлон, Конопля, Исмаили, Корниенко, Бондарь
Полузащитники: Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Бондаренко, Соломон, Мудрик, Алан Патрик, Судаков, Педриньо, Дентиньо
Нападающие: Сикан, Фернандо
Игра "Шахтер" - "Реал" состоится сегодня в Киеве и начнется в 22:00. Еспресо.TV проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
- Напомним, 18 октября стало известно, что защитник "Шахтера" Николай Матвиенко не сыграет против мадридского "Реала" в Лиге чемпионов.
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