"Шахтер" разорвал контракт с Роспутьком, сбежавшим в РФ
Футбольный клуб "Шахтер" расторг контракт с полузащитником Александром Роспутьком, который не вернулся в расположение команды, а сбежал в Россию
Об этом говорится в сообщении на сайте клуба.
"В связи с невозвратом к расположению команды и фактическим отказом от исполнения обязанностей по контракту ФК "Шахтер" расторг контракт с футболистом Александром Роспутьком", - говорится в сообщении.
Что предшествовало
После матча юношеской лиги УЕФА между "Антверпеном" и донецким "Шахтером", на борту самолета, на котором украинская команда должна была вернуться домой, внезапно не оказалось 19-летнего полузащитника Александра Роспутька.
Оперативно произошли поиски футболиста. Однако в аэропорту удалось обнаружить лишь аккуратно составленную форму игрока. Хавбек удалил все свои записи в соцсетях и перестал отвечать на телефонные звонки.
"Брутальный футбол" и главный редактор "Профутбола Digital" Владимир Зверов поделились информацией, что Александр Роспутько находится в РФ.
После этого клуб "Звезда" из Санкт-Петербурга, которому приписывали контакты с футболистом, опубликовал официальное заявление по Роспутьку. Он якобы попросил политическое убежище.
Позже отец футболиста Юрий Роспутько подтвердил , что его сын сбежал в РФ. Он опроверг информацию о просьбе политического убежища, отметив, что парень оформит российский паспорт.
"В России ему точно будет безопаснее", – заверил отец футболиста.
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