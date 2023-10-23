"Шахтер" разорвал контракт с Роспутьком, сбежавшим в РФ

Об этом говорится в сообщении на сайте клуба.

"В связи с невозвратом к расположению команды и фактическим отказом от исполнения обязанностей по контракту ФК "Шахтер" расторг контракт с футболистом Александром Роспутьком", - говорится в сообщении.

Что предшествовало

После матча юношеской лиги УЕФА между "Антверпеном" и донецким "Шахтером", на борту самолета, на котором украинская команда должна была вернуться домой, внезапно не оказалось 19-летнего полузащитника Александра Роспутька.

Оперативно произошли поиски футболиста. Однако в аэропорту удалось обнаружить лишь аккуратно составленную форму игрока. Хавбек удалил все свои записи в соцсетях и перестал отвечать на телефонные звонки.

"Брутальный футбол" и главный редактор "Профутбола Digital" Владимир Зверов поделились информацией, что Александр Роспутько находится в РФ.

После этого клуб "Звезда" из Санкт-Петербурга, которому приписывали контакты с футболистом, опубликовал официальное заявление по Роспутьку. Он якобы попросил политическое убежище.

Позже отец футболиста Юрий Роспутько подтвердил , что его сын сбежал в РФ. Он опроверг информацию о просьбе политического убежища, отметив, что парень оформит российский паспорт.

"В России ему точно будет безопаснее", – заверил отец футболиста.