"Шахтер" разгромил "Зарю" в сверхважном матче в борьбе за чемпионство УПЛ
В 28-м туре чемпионата Украины по футболу донецкий "Шахтер" разгромил луганскую "Зарю"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч закончился победой "Шахтера" со счетом 3:0. В ворота "Зари" забили Георгий Судаков, Артем Бондаренко и Кевин Келси.
На 49-й минуте Игорь Снурницын получил красную карточку и оставил "Зарю" в меньшинстве. Тогда счет был 1:0 в пользу "Шахтера".
Перед этим "Днепр-1" проиграл "Ворскле" 1:2, но с 64 очками остался на втором месте. Теперь команда Александра Кучера отстает от "Шахтера" на 5 пунктов за 2 матча до конца чемпионата.
"Заря" занимает третью позицию и отстает от "Днепра-1" на 3 балла.
Украинская Премьер-лига
28-й тур
24 мая
"Заря" – "Шахтер" 0:3
Голы: Судаков, 5, Бондаренко, 59, Келси, 83
- В среду, 24 мая, в 28-м туре чемпионата Украины по футболу "Днепр-1" проиграл "Ворскли", а "Динамо" победило "Колос"
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