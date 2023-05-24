"Шахтер" разгромил "Зарю" в сверхважном матче в борьбе за чемпионство УПЛ

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч закончился победой "Шахтера" со счетом 3:0. В ворота "Зари" забили Георгий Судаков, Артем Бондаренко и Кевин Келси.

На 49-й минуте Игорь Снурницын получил красную карточку и оставил "Зарю" в меньшинстве. Тогда счет был 1:0 в пользу "Шахтера".

Перед этим "Днепр-1" проиграл "Ворскле" 1:2, но с 64 очками остался на втором месте. Теперь команда Александра Кучера отстает от "Шахтера" на 5 пунктов за 2 матча до конца чемпионата.

"Заря" занимает третью позицию и отстает от "Днепра-1" на 3 балла.

Украинская Премьер-лига

28-й тур

24 мая

"Заря" – "Шахтер" 0:3

Голы: Судаков, 5, Бондаренко, 59, Келси, 83