"Шахтер" разгромил "Верес" и догнал "Динамо" в УПЛ

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Шахтер" вышел вперед на 22-й минуте, когда гол в собственные ворота забил Роман Мельник. На перерыв команды ушли при равном счете - мячом в ответ отличился Геннадий Пасич.

На 55-й минуте "Шахтер" вывел вперед Тете. Окончательно вопрос о победителе на 78-й минуте снял Марлос, который реализовал пенальти. На 87-й минуте счет до разгромного довел Лассина Траоре.

"Шахтер" победил "Верес" 4:1, набрал 22 очка и догнал в турнирной таблице "Динамо", в активе которого тоже 22 пункта. Киевляне свой матч 9-го тура сыграют сегодня во Львове против "Руха".

"Верес" имеет 11 баллов и идет восьмым.

Чемпионат Украины

9-й тур

25 сентября

"Шахтер" - "Верес" 4:1

Голы: Мельник (авт.), Тете, 55, Марлос, 78 (пен.), Траоре, 86 - Пасич, 30

"Александрия" - "Мариуполь" 2:1

Голы: Третьяков, 35 (пен.), Кожушко, 85 - Спировски, 25

24 сентября

"Колос" - "Ворскла" 0:1

Гол: А. Тиль, 36