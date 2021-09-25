"Шахтер" разгромил "Верес" и догнал "Динамо" в УПЛ
В 9-м туре чемпионата Украины "Шахтер" обыграл в Киеве "Верес"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Шахтер" вышел вперед на 22-й минуте, когда гол в собственные ворота забил Роман Мельник. На перерыв команды ушли при равном счете - мячом в ответ отличился Геннадий Пасич.
На 55-й минуте "Шахтер" вывел вперед Тете. Окончательно вопрос о победителе на 78-й минуте снял Марлос, который реализовал пенальти. На 87-й минуте счет до разгромного довел Лассина Траоре.
"Шахтер" победил "Верес" 4:1, набрал 22 очка и догнал в турнирной таблице "Динамо", в активе которого тоже 22 пункта. Киевляне свой матч 9-го тура сыграют сегодня во Львове против "Руха".
"Верес" имеет 11 баллов и идет восьмым.
Чемпионат Украины
9-й тур
25 сентября
"Шахтер" - "Верес" 4:1
Голы: Мельник (авт.), Тете, 55, Марлос, 78 (пен.), Траоре, 86 - Пасич, 30
"Александрия" - "Мариуполь" 2:1
Голы: Третьяков, 35 (пен.), Кожушко, 85 - Спировски, 25
24 сентября
"Колос" - "Ворскла" 0:1
Гол: А. Тиль, 36
- Напомним, 25 сентября в 9-м туре чемпионата Украины по футболу "Александрия" победила на своем поле "Мариуполь".
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