"Шахтер" разгромил словенский "Домжале" в благотворительном матче
Вечером, 10 августа, в благотворительном матче донецкий "Шахтер" разгромил словенский "Домжале"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Благотворительный матч закончился победой "Шахтера" над "Домжалом" со счетом 3:0. Дубль в ворота словенцев оформил Михаил Мудрик, еще один мяч забил Дмитрий Топалов.
"Матч был сыгран в рамках благотворительного Shakhtar Global Tour for Peace. Средства от реализации билетов и рекламы направят на приобретение всего необходимого для защитников Украины, украинских граждан и детей, пострадавших от войны. За 5 благотворительных матчей, сыгранных весной, было собрано 13, 2 млн гривен", - отмечают в "Шахтере".
Благотворительный матч
10 августа
"Домжале" (Словения) – "Шахтер" (Украина) 0:3
Голы: Мудрик, 11, (пен.), 32, Топалов, 34
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