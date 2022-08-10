Об этом сообщает Еспресо.TV.

Благотворительный матч закончился победой "Шахтера" над "Домжалом" со счетом 3:0. Дубль в ворота словенцев оформил Михаил Мудрик, еще один мяч забил Дмитрий Топалов.

"Матч был сыгран в рамках благотворительного Shakhtar Global Tour for Peace. Средства от реализации билетов и рекламы направят на приобретение всего необходимого для защитников Украины, украинских граждан и детей, пострадавших от войны. За 5 благотворительных матчей, сыгранных весной, было собрано 13, 2 млн гривен", - отмечают в "Шахтере".

Благотворительный матч

10 августа

"Домжале" (Словения) – "Шахтер" (Украина) 0:3

Голы: Мудрик, 11, (пен.), 32, Топалов, 34

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