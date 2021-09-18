"Шахтер" разгромил "Мариуполь" и догнал "Динамо" в УПЛ
В 8-м туре чемпионата Украины по футболу "Шахтер" победил "Мариуполь" и догнал "Динамо" в турнирной таблице
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Шахтер" на 18-й минуте вперед вывел Данил Сикан. Почти сразу после этого преимущество "горняков" увеличил Михаил Мудрик.
После перерыва команда Роберто Де Дзерби довела счет до разгромного - дубль сделал Георгий Судаков, еще один гол на счету Тете.
"Шахтер" победил "Мариуполь" 5:0, набрал 19 очков и догнал лидера чемпионата Украины - "Динамо". Киевляне также имеют 19 пунктов и сегодня встретятся в 8-м туре с "Александрией".
Чемпионат Украины
8-й тур
18 сентября
"Мариуполь" - "Шахтер" 0:5
Голы: Сикан,18, Мудрик, 20, Тете, 53, Судаков, 77, 80
- Напомним, 17 сентября в 8-м туре УПЛ черниговская "Десна" победила львовский "Рух" - 1:0.
- В первом матче воскресенья "Колос" обыграл в гостях "Ингулец" .
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