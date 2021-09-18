"Шахтер" разгромил "Мариуполь" и догнал "Динамо" в УПЛ

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Шахтер" на 18-й минуте вперед вывел Данил Сикан. Почти сразу после этого преимущество "горняков" увеличил Михаил Мудрик.

После перерыва команда Роберто Де Дзерби довела счет до разгромного - дубль сделал Георгий Судаков, еще один гол на счету Тете.

"Шахтер" победил "Мариуполь" 5:0, набрал 19 очков и догнал лидера чемпионата Украины - "Динамо". Киевляне также имеют 19 пунктов и сегодня встретятся в 8-м туре с "Александрией".

Чемпионат Украины

8-й тур



18 сентября

"Мариуполь" - "Шахтер" 0:5

Голы: Сикан,18, Мудрик, 20, Тете, 53, Судаков, 77, 80

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