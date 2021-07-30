"Шахтер" разгромил "Львов" на выезде в УПЛ
Во 2-м туре Украинской Премьер-лиги донецкий "Шахтер" победил "Львов"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В стартовом матче 2-го тура "Шахтер" встречался с "Львовом". После успешного старта против "Ингула" (2: 1) новый тренер "горняков" Роберто Де Дзерби должен был еще лучше выстроить игру своей команды во втором матче. У итальянца это получилось.
"Шахтер" победил "Львов" 3: 0 на выезде. Голы забили новичок Лассина Траоре, который отмечается уже второй раз подряд, и опытный легионер Дентиньо. На 95-й минуте еще один новичок - Педринью - забил свой первый мяч за "Шахтер".
В следующем, 3-м, туре "Шахтер" сыграет против "Александрии", а "Львов" встретится с "Ворсклой".
Украинская Премьер-лига
2-й тур
30 июля
"Львов" - "Шахтер" 0: 3
Голы: Траоре, 75, Дентиньо, 87, Педринью, 90 + 5
- 30 июля новичок "Шахтера" Лассина Траоре объяснил, почему покинул "Аякс" и перешел в донецкий клуб.
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