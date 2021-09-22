"Шахтер" разгромил "Динамо" в матче за Суперкубок Украины

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Донецкий "Шахтер" вышел вперед в середине второго тайма. Лассина Траоре отличился после передачи Марлоса. "Горняки" сумели удвоить свое преимущество на старте второго тайма, снова забил Траоре.



Голевую точку во встрече поставил Алан Патрик. Бразилец выполнил роскошный удар в девятку и сделал счет разгромным - 3:0.

За Суперкубок традиционно соревнуются чемпион страны и обладатель Кубка. Поскольку оба титула в прошлом сезоне получило "Динамо", то соперником киевлян, по регламенту, стал серебряный призер УПЛ - "Шахтер".



Суперкубок Украины был основан в 2004 году. "Динамо" 9 раз выигрывало этот трофей, теперь у "Шахтера" тоже 9 кубков. Также за трофей боролись одесский "Черноморец" (2013 год), полтавская "Ворскла" (2009 год), донецкий "Металлург" (2012 год) и симферопольская "Таврия" (2012 год), однако ни одна из этих команд не смогла выиграть Суперкубок.

Суперкубок Украины

22 сентября

"Шахтер" (Донецк) - "Динамо" (Киев) 3:0



Голы: Траоре, 30, 54, Патрик, 61



"Шахтер": Пятов - Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили (Соломон, 67) - Степаненко (Антонио, 78), Майкон - Марлос (Кривцов, 67), Патрик, Педринью - Траоре (Сикан, 78).



"Динамо": Бойко - Кендзера (Караваев, 67), Сирота, Забарний, Миколенко - Сидорчук (Андриевский, 66), Шапаренко - Цыганков, Буяльский, Де Пена (Витиньйо, 70) - Супряга (Гармаш, 66).