"Шахтер" разгромил "Черноморец" и стал очередным четвертьфиналистом Кубка Украины

Об этом сообщает Еспресо.TV.



"Шахтеру" удалось трижды поразить ворота "Черноморца". Голами отличились Фернанду, Маркос Антонио и Дентинью. Отметим, что все голы были забиты в конце встречи – после 65-й минуты.

После сегодняшних матчей места в четвертьфинале Кубка Украины уже четыре команды: "Александрия", "Ворскла", "Динамо" и "Шахтер".



Кубок Украины

1/8 финала

27 октября

"Черноморец" – "Шахтер" 0:3

Голы : Фернанду, 65, - Антонио, 72, Дентинью, 82