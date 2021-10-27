"Шахтер" разгромил "Черноморец" и стал очередным четвертьфиналистом Кубка Украины
В 1/8 финала Кубка Украины по футболу донецкий "Шахтер" разгромил одесский "Черноморец"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Шахтеру" удалось трижды поразить ворота "Черноморца". Голами отличились Фернанду, Маркос Антонио и Дентинью. Отметим, что все голы были забиты в конце встречи – после 65-й минуты.
После сегодняшних матчей места в четвертьфинале Кубка Украины уже четыре команды: "Александрия", "Ворскла", "Динамо" и "Шахтер".
Кубок Украины
1/8 финала
27 октября
"Черноморец" – "Шахтер" 0:3
Голы : Фернанду, 65, - Антонио, 72, Дентинью, 82
- Напомним, 26 октября в 1/8 финала Кубка Украины "Александрия" победила "Металлист 1925" .
- 27 октября полтавская "Ворскла" победила ривненский "Верес".
- В другом матче "Динамо" выиграло у "Мариуполя" .
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