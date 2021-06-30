"Шахтер" разгромил австрийский клуб в первом матче нового тренера

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Этот контрольный матч стал для итальянца Роберто де Дзерби первым в статусе главного тренера донецкого "Шахтера". Украинский топ-клуб сумел разгромить соперника со счетом 5:0.



Голами за "Шахтер" отличились Тете, Михаил Мудрик, Лассина Траоре, Виктор Корниенко и Дентиньо.



Товарищеский матч



30 июня



"Санкт-Иоганн" - "Шахтер" 0:5



Голы: Тете, 2, Мудрик, 7, Траоре, 10 Корниенко, 24 Дентиньо, 71

В это межсезонье "горняки" подписали защитника Марлона, хавбека Педринью и форварда Лассину Траоре. Потратили 40 млн евро. Новый главный тренер "Шахтера" Роберто де Дзерби требовал от боссов клуба усиления каждой линии и получил это.

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