"Шахтер" разгромил австрийский клуб в первом матче нового тренера
В товарищеском матче донецкий "Шахтер" крупно победил австрийский "Санкт-Иоганн"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Этот контрольный матч стал для итальянца Роберто де Дзерби первым в статусе главного тренера донецкого "Шахтера". Украинский топ-клуб сумел разгромить соперника со счетом 5:0.
Голами за "Шахтер" отличились Тете, Михаил Мудрик, Лассина Траоре, Виктор Корниенко и Дентиньо.
Товарищеский матч
30 июня
"Санкт-Иоганн" - "Шахтер" 0:5
Голы: Тете, 2, Мудрик, 7, Траоре, 10 Корниенко, 24 Дентиньо, 71
В это межсезонье "горняки" подписали защитника Марлона, хавбека Педринью и форварда Лассину Траоре. Потратили 40 млн евро. Новый главный тренер "Шахтера" Роберто де Дзерби требовал от боссов клуба усиления каждой линии и получил это.
- 9 июня "Шахтер" договорился с португальской "Бенфикой" о трансфере бразильского полузащитника Педринью за 18 млн евро.
- 18 июня в "Шахтер" перешел нападающий амстердамского "Аякса" Лассина Траоре из Буркина-Фасо.
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