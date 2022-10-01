"Шахтер" разбил "Металлист" и вышел на "чистое" первое место в УПЛ
В 5-м туре чемпионата Украины по футболу "Шахтер" победил "Металлист" и стал единоличным лидером премьер-лиги
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Во Львове еще в первом тайме хет-трик в составе дончан сделал Данило Сикан, забивший на 18-й, 30-й и 39-й минутах. Еще один гол на счету Александра Зубкова.
После перерыва Лассина Траоре продолжил избиение "Металлиста" и забил на 73-й минуте пятый гол.
Харьковчане забили ответный один гол усилиями Алекса Чидомере. Окончательный счет в компенсированное время установил Невен Джурасек.
"Шахтер" победил "Металлист" 6:1, набрал 13 очков и вышел на первое место в турнирной таблице. Команда Игоря Йовичевича отобрала лидерство у "Днепра-1", который с 12 пунктами идет вторым. "Металлист" имеет 7 баллов и занимает седьмую позицию.
Чемпион Украины
5-й тур
Первое октября
"Металлист" - "Шахтер" 1:6
Голы : Чидомере, 88 - Сикан, 18, 30, 39, Зубков, 36, Траоре, 73, Дужрасек, 90+1
На 81-й минуте Мудрик ("Шахтер") не реализовал пенальти
- 30 сентября, в 5-м туре чемпионата Украины харьковский "Металлист 1925" победил кузнечный "Колос" , а ровенский "Верес" сыграл вничью с львовским "Рухом".
- 1 октября "Ворскла" в меньшинстве победила в Киеве "Ингулец" .
- "Днепр-1" обыграл в гостях "Львов" и временно вышел на первое место.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.68
Покупка 40.68Продажа 41.64
-
EUR
Покупка 39.21Продажа 40.47
- Актуальное
- Важное