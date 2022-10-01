Об этом сообщает Еспресо.TV.

Во Львове еще в первом тайме хет-трик в составе дончан сделал Данило Сикан, забивший на 18-й, 30-й и 39-й минутах. Еще один гол на счету Александра Зубкова.

После перерыва Лассина Траоре продолжил избиение "Металлиста" и забил на 73-й минуте пятый гол.

Харьковчане забили ответный один гол усилиями Алекса Чидомере. Окончательный счет в компенсированное время установил Невен Джурасек.

"Шахтер" победил "Металлист" 6:1, набрал 13 очков и вышел на первое место в турнирной таблице. Команда Игоря Йовичевича отобрала лидерство у "Днепра-1", который с 12 пунктами идет вторым. "Металлист" имеет 7 баллов и занимает седьмую позицию.

Чемпион Украины

5-й тур

Первое октября

"Металлист" - "Шахтер" 1:6

Голы : Чидомере, 88 - Сикан, 18, 30, 39, Зубков, 36, Траоре, 73, Дужрасек, 90+1

На 81-й минуте Мудрик ("Шахтер") не реализовал пенальти

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