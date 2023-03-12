Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Кривом Роге "Шахтер" вышел вперед на 58-й минуте, когда забил Георгий Судаков. Преимущество команды Игоря Йовичевича на 80-й минуте увеличил венесуэльский новичок Кевин Келси, впервые забивший за "горняков". До разгромного счет вскоре довел Марьян Швед.

"Шахтер" победил "Кривбасс" 3:0, набрал 39 очков и вышел на первое место в турнирной таблице. Донетчане опередили на 3 пункта "Днепр-1". Третьей с 34 баллами идет "Заря". "Динамо" с 33 очками – на четвертом месте.

Чемпионат Украины

17-й тур

12 марта

"Кривбасс" – "Шахтер" 0:3

Голы : Судаков, 58, Келси, 80, Швед, 84