"Шахтер" разбил "Кривбасс" и отобрал у "Днепра-1" лидерство в УПЛ
В воскресенье, 12 марта, "Шахтер" обыграл "Кривбасс" и отобрал у "Днепра-1" лидерство в чемпионате Украины по футболу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Кривом Роге "Шахтер" вышел вперед на 58-й минуте, когда забил Георгий Судаков. Преимущество команды Игоря Йовичевича на 80-й минуте увеличил венесуэльский новичок Кевин Келси, впервые забивший за "горняков". До разгромного счет вскоре довел Марьян Швед.
"Шахтер" победил "Кривбасс" 3:0, набрал 39 очков и вышел на первое место в турнирной таблице. Донетчане опередили на 3 пункта "Днепр-1". Третьей с 34 баллами идет "Заря". "Динамо" с 33 очками – на четвертом месте.
Чемпионат Украины
17-й тур
12 марта
"Кривбасс" – "Шахтер" 0:3
Голы : Судаков, 58, Келси, 80, Швед, 84
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11 марта "Заря" победила "Львов" в 17-м туре чемпионата Украины, а 12 марта "Динамо" обыграло "Днепр-1" .
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