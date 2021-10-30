"Шахтер" разбил "Десну" и не пустил "Динамо" в отрыв в чемпионате Украины
В 13-м туре чемпионата Украины по футболу "Шахтер" победил в Киеве "Десну" и остался на расстоянии в 3 очка от "Динамо"
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
В Киеве "Шахтер" на 9-й минуте вывел вперед Манора Соломона. "Десна" отыгралась на 23-й минуте усилиями Дениса Безбородько. На 27-й минуте команду Роберто Де Дзерби снова вывел вперед Георгий Судаков.
На 61-й минуте Тэте сделал преимущество "Шахтера" еще более убедительным. А через минуту Фернанду довел счет до разгромного.
"Шахтер" победил "Десну" 4:1, набрал 32 очка и остался в 3 пунктах от лидера Премьер-лиги "Динамо".
"Десна" имеет 18 баллов и идет девятой.
Чемпионат Украины
13-й тур
30 октября
"Шахтер" - "Десна" 4:1
Голы : Соломон, 9, Судаков, 27, Тете, 62, Фернанду, 63 - Безбородько, 23
- Напомним, 30 октября "Динамо" победило в гостях "Мариуполь" .
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