"Шахтер" разбил "Десну" и не пустил "Динамо" в отрыв в чемпионате Украины

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

В Киеве "Шахтер" на 9-й минуте вывел вперед Манора Соломона. "Десна" отыгралась на 23-й минуте усилиями Дениса Безбородько. На 27-й минуте команду Роберто Де Дзерби снова вывел вперед Георгий Судаков.

На 61-й минуте Тэте сделал преимущество "Шахтера" еще более убедительным. А через минуту Фернанду довел счет до разгромного.

"Шахтер" победил "Десну" 4:1, набрал 32 очка и остался в 3 пунктах от лидера Премьер-лиги "Динамо".

"Десна" имеет 18 баллов и идет девятой.

Чемпионат Украины

13-й тур

30 октября

"Шахтер" - "Десна" 4:1

Голы : Соломон, 9, Судаков, 27, Тете, 62, Фернанду, 63 - Безбородько, 23