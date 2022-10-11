"Шахтер" проиграл "Реалу" в юношеской Лиге УЕФА
Во вторник, 11 октября, "Шахтер" уступил мадридскому "Реалу" в 4-м туре юношеской лиги УЕФА
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Варшаве "Шахтер" уступил "Реалу" со счетом 0:3. Голы забили Сезар Перес, Давид Хименес и Хулен Герреро.
"Реал" набрал 10 очков и лидирует в группе F. "Шахтер" имеет 6 пунктов и идет вторым. Шотландский "Селтик" с 3 баллами – третий, немецкий "Лейпциг" – с 1 очком – четвертый.
11 октября "Шахтер" сыграет против "Реала" в Лиге чемпионов. Матч на стадионе Войска Польского начнется в 22:00.
После первого круга группового раунда "Реал" имеет 9 очков и лидирует в группе F. "Шахтер" с 4 пунктами – второй. У немецкого "Лейпцига" 3 балла, у шотландского "Селтика" – 1.
Юношеская Лига УЕФА
4-й тур
Группа F
11 октября
"Шахтер" U19 (Украина) – "Реал" U19 (Испания) 0:3
Голы : Перес, 22, Хименес, 55, Герреро, 86
- 5 октября в 3-м туре Юношеской лиги УЕФА "Шахтер" проиграл "Реалу" со счетом 1:6.
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