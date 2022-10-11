"Шахтер" проиграл "Реалу" в юношеской Лиге УЕФА

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Варшаве "Шахтер" уступил "Реалу" со счетом 0:3. Голы забили Сезар Перес, Давид Хименес и Хулен Герреро.

"Реал" набрал 10 очков и лидирует в группе F. "Шахтер" имеет 6 пунктов и идет вторым. Шотландский "Селтик" с 3 баллами – третий, немецкий "Лейпциг" – с 1 очком – четвертый.

11 октября "Шахтер" сыграет против "Реала" в Лиге чемпионов. Матч на стадионе Войска Польского начнется в 22:00.

После первого круга группового раунда "Реал" имеет 9 очков и лидирует в группе F. "Шахтер" с 4 пунктами – второй. У немецкого "Лейпцига" 3 балла, у шотландского "Селтика" – 1.

Юношеская Лига УЕФА

4-й тур

Группа F

11 октября

"Шахтер" U19 (Украина) – "Реал" U19 (Испания) 0:3

Голы : Перес, 22, Хименес, 55, Герреро, 86

5 октября в 3-м туре Юношеской лиги УЕФА "Шахтер" проиграл "Реалу" со счетом 1:6.

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