"Шахтер" проиграл "Реалу" в Лиге чемпионов
В 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" проиграл мадридскому "Реалу"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч, проходивший в Мадриде, закончился победой "Реала" со счетом 2:1. На 14-й минуте Карим Бензем открыл счет во встрече и вывел испанцев вперед.
"Шахтеру" удалось сравнять ситуацию на поле на 39-й минуте. Алан Патрик сбросил грудью на Фернандо, который из района одиннадцатиметровой отметки расстрелял ворота Тибо Куртуа.
Победный гол случился на 61-й минуте. Карим Бензема оформил дубль и принес "Реалу" победу над "Шахтером".
Группу D возглавил мадридский "Реал", у испанского клуба 9 очков. Следом идет молдовский "Шериф" Юрия Вернидуба, у них 6 баллов. У "Интера" 3 место и 4 пункта, однако матч в запасе против "Шерифа".
"Шахтер" имеет только 1 набранное очко и последнее место.
В 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" сыграет против "Интера". Матч состоится 24 ноября.
Лига чемпионов
4-й тур
3 ноября
Группа D
"Реал" (Испания) – "Шахтер" (Украина) 2:1
Голы: Бензема, 14, 61 – Фернандо, 39
"Реал": Куртуа, Менди, Алаба, Милитао, Карвахаль (Начо, 66), Модрич, Каземиро, Кроос, Винисиус, Бензема (Йович, 80), Лукас Васкес.
"Шахтер": Трубин, Исмаили, Матвиенко, Марлон, Додо, Степаненко (Судаков, 80), Майкон, Патрик (Антонио, 80), Мудрик (Соломон, 71), Тете (Марлос, 80), Фернандо (Дентиньо, 8) .
Предупреждения: Менди, 39, Каземиро, 63 – Де Дзерби, 56
- 19 октября в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" в Киеве проиграл мадридскому "Реалу".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.19
Покупка 26.19Продажа 26.41
-
EUR
Покупка 30.22Продажа 30.6
- Актуальное
- Важное