"Шахтер" проиграл "Реалу" в Лиге чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Матч, проходивший в Мадриде, закончился победой "Реала" со счетом 2:1. На 14-й минуте Карим Бензем открыл счет во встрече и вывел испанцев вперед.



"Шахтеру" удалось сравнять ситуацию на поле на 39-й минуте. Алан Патрик сбросил грудью на Фернандо, который из района одиннадцатиметровой отметки расстрелял ворота Тибо Куртуа.



Победный гол случился на 61-й минуте. Карим Бензема оформил дубль и принес "Реалу" победу над "Шахтером".

Группу D возглавил мадридский "Реал", у испанского клуба 9 очков. Следом идет молдовский "Шериф" Юрия Вернидуба, у них 6 баллов. У "Интера" 3 место и 4 пункта, однако матч в запасе против "Шерифа".



"Шахтер" имеет только 1 набранное очко и последнее место.



В 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" сыграет против "Интера". Матч состоится 24 ноября.



Лига чемпионов



4-й тур



3 ноября



Группа D



"Реал" (Испания) – "Шахтер" (Украина) 2:1



Голы: Бензема, 14, 61 – Фернандо, 39



"Реал": Куртуа, Менди, Алаба, Милитао, Карвахаль (Начо, 66), Модрич, Каземиро, Кроос, Винисиус, Бензема (Йович, 80), Лукас Васкес.



"Шахтер": Трубин, Исмаили, Матвиенко, Марлон, Додо, Степаненко (Судаков, 80), Майкон, Патрик (Антонио, 80), Мудрик (Соломон, 71), Тете (Марлос, 80), Фернандо (Дентиньо, 8) .



Предупреждения: Менди, 39, Каземиро, 63 – Де Дзерби, 56

19 октября в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" в Киеве проиграл мадридскому "Реалу".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb