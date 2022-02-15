"Шахтер" проиграл "Мариуполю" в товарищеском матче в Турции
В контрольном матче на сборах в Турции донецкий "Шахтер" уступил "Мариуполю"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Сегодня, 15 февраля, "Шахтер" и "Мариуполь" провели очередной товарищеский матч на тренировочном сборе в Турции.
"Дерби Донбасса" завершилось победой "Мариуполя" со счетом 2:1. В ворота "Шахтера" голы забили Андрей Кухарук и Артем Холод. За "горняков" отличился Тэте.
Команды провели два тайма по 30 минут.
Контрольный матч
15 февраля
"Шахтер" - "Мариуполь" 1:2
Голы: Кухарук, 41, Холод, 58 - Тете, 48
Видео матча:
- 31 января в заключительном матче на первом сборе в Турции донецкий "Шахтер" победил сербскую "Црвену Звезду".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.09
Покупка 28.09Продажа 28.53
-
EUR
Покупка 31.79Продажа 32.39
- Актуальное
- Важное