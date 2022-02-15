"Шахтер" проиграл "Мариуполю" в товарищеском матче в Турции

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Сегодня, 15 февраля, "Шахтер" и "Мариуполь" провели очередной товарищеский матч на тренировочном сборе в Турции.



"Дерби Донбасса" завершилось победой "Мариуполя" со счетом 2:1. В ворота "Шахтера" голы забили Андрей Кухарук и Артем Холод. За "горняков" отличился Тэте.



Команды провели два тайма по 30 минут.



Контрольный матч



15 февраля



"Шахтер" - "Мариуполь" 1:2



Голы: Кухарук, 41, Холод, 58 - Тете, 48



Видео матча:

31 января в заключительном матче на первом сборе в Турции донецкий "Шахтер" победил сербскую "Црвену Звезду".