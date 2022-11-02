Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Варшаве, где дончане проводят в этом сезоне свои домашние еврокубковые матчи, "Лейпциг" повел в счете на 10-й минуте, когда забил Кристофер Нкуну.

В начале второго тайма преимущество немцев увеличило Андре Силва. До разгромного счета на 62-й минуте довел Доминик Шобошлай. Избиение соперника вскоре продолжил Дани Ольмо.

"Шахтер" проиграл "Лейпцигу" и с 6 очками финишировал в группе F третьим. "Лейпциг" набрал 12 пунктов и со второго места попал в 1/8 ЛЧ. Испанский "Реал" набрал 13 баллов и занял первое место. Шотландский "Селтик" с 2 очками замкнул турнирную таблицу.

"Шахтер" продолжит выступления в Лиге Европы. Жеребьевка 1/16 финала ЛЕ состоится 7 ноября.

Лига чемпионов

6-й тур. Группа F

2 ноября

"Шахтер" (Украина) – "Лейпциг" (Германия) 0:4

Голы : Нкуну, 10, Силва, 50, Шобошлай, 62, Ольмо, 68

"Шахтер": Трубин, Степаненко, Бондаренко (Крысков, 82), Михайличенко, Мудрик (Тотовицкий, 74), Матвиенко, Траоре (Сикан, 60), Судаков (Джурасек, 60), Конопля (Тейлор, 60), Петряк, Бон

"Лейпциг": Бласвих, Симакан (Хенрикс, 67), Орбан, Силва, Вернер (Форсберг, 19), Шобошлаи (Ольмо, 67), Кунку, Раум, (Хальстенберг, 67), Шлагер (Диалло, 74), Гвардиол, Кампль

Предупреждения : Михайличенко, 24, Тейлор, 66

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