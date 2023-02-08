"Шахтер" проиграл "Хайдуку Сплит" в юношеской Лиге УЕФА

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Основное время матча, который проходил в Хорватии, завершилось со счетом 1:0 в пользу "Хайдук Сплита".

В ворота донецкого "Шахтера" U-19 на 82-й минуте гол забил Лука Вушкович. Интересно, что впоследствии 15-летний игрок получил красную карточку и оставил хорватов в меньшинстве.

Другой представитель Украины, львовский "Рух" U-19, свой матч против миланского "Интера" выиграл по пенальти.

Юношеская Лига УЕФА

1/16 финала

8 февраля

"Хайдук Сплит" U-19 – "Шахтер" U-19 1:0

Гол: Вушкович, 82