"Шахтер" проиграл "Хайдуку Сплит" в юношеской Лиге УЕФА
В 1/16 финала юношеской Лиги УЕФА донецкий "Шахтер" уступил сверстникам из хорватского "Хайдук Сплит"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Основное время матча, который проходил в Хорватии, завершилось со счетом 1:0 в пользу "Хайдук Сплита".
В ворота донецкого "Шахтера" U-19 на 82-й минуте гол забил Лука Вушкович. Интересно, что впоследствии 15-летний игрок получил красную карточку и оставил хорватов в меньшинстве.
Другой представитель Украины, львовский "Рух" U-19, свой матч против миланского "Интера" выиграл по пенальти.
Юношеская Лига УЕФА
1/16 финала
8 февраля
"Хайдук Сплит" U-19 – "Шахтер" U-19 1:0
Гол: Вушкович, 82
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