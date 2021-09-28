"Шахтер" проиграл "Интеру" в юношеской Лиге УЕФА
Во 2-м туре юношеской Лиги УЕФА "Шахтер" уступил в Киеве итальянскому "Интеру"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
На столичном стадионе им. Банникова "Интер" вышел вперед на 31-й минуте, когда забил Чезаре Касадеи.
"Шахтер" проиграл "Интеру" 0:1 и с 3 очками опустился на вторую позицию в группе D. "Интер" с 4 пунктами захватил лидерство в турнирной таблице.
В 3-м туре, 19 октября, "Шахтер" встретится на своем поле с испанским "Реалом".
Сегодня во 2-м туре Лиги чемпионов "Шахтер" примет "Интер" на НСК "Олимпийский". Еспресо.TV проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало - в 19:45.
Юношеская Лига УЕФА
2-й тур
Группа D
28 сентября
"Шахтер U-19" (Украина) - "Интер U-19" (Италия) 0:1
Гол: Касадеи, 31
- Напомним, 15 сентября в 1-м туре группового раунда юношеской Лиги УЕФА "Шахтер" победил в гостях молдавский "Шериф" со счетом 5:0.
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