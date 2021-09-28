"Шахтер" проиграл "Интеру" в юношеской Лиге УЕФА

Об этом сообщает Еспресо.TV.

На столичном стадионе им. Банникова "Интер" вышел вперед на 31-й минуте, когда забил Чезаре Касадеи.

"Шахтер" проиграл "Интеру" 0:1 и с 3 очками опустился на вторую позицию в группе D. "Интер" с 4 пунктами захватил лидерство в турнирной таблице.

В 3-м туре, 19 октября, "Шахтер" встретится на своем поле с испанским "Реалом".

Сегодня во 2-м туре Лиги чемпионов "Шахтер" примет "Интер" на НСК "Олимпийский". Еспресо.TV проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало - в 19:45.

Юношеская Лига УЕФА

2-й тур

Группа D

28 сентября

"Шахтер U-19" (Украина) - "Интер U-19" (Италия) 0:1

Гол: Касадеи, 31

Напомним, 15 сентября в 1-м туре группового раунда юношеской Лиги УЕФА "Шахтер" победил в гостях молдавский "Шериф" со счетом 5:0.