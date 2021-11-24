"Шахтер" проиграл "Интеру" и вслед за "Динамо" вылетел из Лиги чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV.



"Шахтер" пропустил два мяча в середине второго тайма. Дубль оформил боснийский форвард Эдин Джеко. Сначала забил крутым ударом с лета, а позже затолкал мяч в ворота Анатолия Трубина головой.



После 5-х матчей "Шахтер" имеет только 1 набранное очко и последнее место. "Горняки", как киевское "Динамо", потеряли любые шансы на плей-офф еврокубков и не поднимутся выше четвертой позиции.



"Интер" возглавил группу D с 10 очками. Следом идет мадридский "Реал", у испанского клуба 9 очков, но один матч в запасе - против молдавского "Шерифа" Юрия Вернидуба, у которого 6 баллов.



В заключительном 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" сыграет против молдавского "Шерифа". Матч состоится 7 декабря. Он не имеет турнирного значения для "Шахтера".



Лига чемпионов



5-й тур



24 ноября



"Интер" (Италия) – "Шахтер" (Украина) 2:0



Голы: Джеко, 61, 67



"Интер": Ханданович, Скриньяр, Раноккья, Бастони, Дармиан (Д'Амброзио, 78), Барелла (Видаль, 78), Брозович, Перишич (Ди Марко, 86), Чалханоглу (Сенси, 86), Джеко, Мартинес (Корреа, 68).



"Шахтер": Трубин, Додо, Марлон, Витао, Матвиенко, Майкон, Степаненко (Антонио, 46), Тете (Марлос, 80), Педринью (Бондаренко, 73), Соломон, Фернандо (Мудрик, 81)

23 ноября в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов киевское "Динамо" проиграло мюнхенской "Баварии".

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