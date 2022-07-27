"Шахтер" проиграл "Аяксу" в благотворительном матче
Вечером 26 июля донецкий "Шахтер" в благотворительном матче проиграл амстердамскому "Аяксу"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Шахтер" и "Аякс" сыграли благотворительный матч в Амстердаме в рамках благотворительного турне Shakhtar Global Tour for Peace.
Средства от реализации билетов и рекламы будут направлены на приобретение всего необходимого для защитников Украины, украинских граждан и детей, пострадавших от войны.
Единственный гол за украинцев забил Михаил Мудрик, роскошно обыгравший несколько соперников и пробежавший через все поле в первом тайме. Но уже во второй половине встречи "Шахтер" пропустил трижды.
Благотворительный матч
26 июля
"Аякс" (Нидерланды) – "Шахтер" (Украина) 3:1
Голы: Тадич, 45, Бергейс, 73, Кудус, 85 – Мудрик, 33
Стартовый состав "Шахтера": Трубин, Корниенко, Козик, Бондарь, Конопля, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Кащук, Мудрик, Тотовицкий
- 14 июля донецкий "Шахтер" получил нового тренера. Им стал хорват Игорь Йовичевич.
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