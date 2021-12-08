"Шахтер" продлил контракт с лучшим бомбардиром

Об этом сообщает официальный Twitter "Шахтера".



Новое соглашение "Шахтера" и Жуниора Мораэса рассчитано до 30 июня 2022 года, предварительный контракт действовал до конца этого года.

34-летний Жуниор Мораэс является питомцем "Сантоса". В Бразилии также играл за "Понте-Прету" и "Санту-Андре". Выступал за румынскую "Глорию", болгарский ЦСКА и донецкий "Металлург". С 2015 по 2018 год форвард играл за "Динамо".

В 2017 году находился в аренде в китайском "Тянцзине Цюаньцзянь".

Жуниор Мораес становился лучшим бомбардиром чемпионата Украины в составе "Шахтера" в сезонах 2018/2019 и 2019/20.



В апреле 2021 года Мораэс получил травму на тренировке и выбыл на полгода, а в конце ноября вернулся к занятиям в общей группе.



За "Шахтер" во всех соревнованиях форвард провел 105 матчей и забил 61 гол. Его средняя результативность 0,58 является лучшей в истории клуба среди всех футболистов, проведших более сотни игр.

На счету Мораэса 11 матчей и 1 гол за сборную Украины.