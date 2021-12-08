"Шахтер" продлил контракт с лучшим бомбардиром
Донецкий "Шахтер" продлил контракт с форвардом Жуниором Мораэсом
Об этом сообщает официальный Twitter "Шахтера".
Новое соглашение "Шахтера" и Жуниора Мораэса рассчитано до 30 июня 2022 года, предварительный контракт действовал до конца этого года.
34-летний Жуниор Мораэс является питомцем "Сантоса". В Бразилии также играл за "Понте-Прету" и "Санту-Андре". Выступал за румынскую "Глорию", болгарский ЦСКА и донецкий "Металлург". С 2015 по 2018 год форвард играл за "Динамо".
В 2017 году находился в аренде в китайском "Тянцзине Цюаньцзянь".
Жуниор Мораес становился лучшим бомбардиром чемпионата Украины в составе "Шахтера" в сезонах 2018/2019 и 2019/20.
В апреле 2021 года Мораэс получил травму на тренировке и выбыл на полгода, а в конце ноября вернулся к занятиям в общей группе.
За "Шахтер" во всех соревнованиях форвард провел 105 матчей и забил 61 гол. Его средняя результативность 0,58 является лучшей в истории клуба среди всех футболистов, проведших более сотни игр.
На счету Мораэса 11 матчей и 1 гол за сборную Украины.
- Напомним, 7 декабря Жуниор Мораес впервые в нынешнем сезоне попал в заявку "Шахтера" на матч Лиги чемпионов против "Шерифа".
- После этого сообщалось, что "Шахтер" не намерен продлевать контракт с форвардом Жуниором Мораэсом
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