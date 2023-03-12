Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".

В донецком клубе объяснили, что прекратили сотрудничество с Parimatch из-за соответствующего указа президента Украины Владимира Зеленского. Логотип компании размещался на футболках "Шахтера".

"В связи с обнародованием указа президента Украины № 145/2023 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10 марта 2023 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)" ФК "Шахтер" заявляет о прекращении сотрудничества с титульным партнером клуба компанией Parimatch", - заявили в "Шахтере".