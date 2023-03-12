"Шахтер" прекратил сотрудничество с титульным спонсором, против которого ввела санкции СНБО
Футбольный клуб "Шахтер" прекратил сотрудничество с компанией Parimatch, против которой ввела санкции СНБО
Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".
В донецком клубе объяснили, что прекратили сотрудничество с Parimatch из-за соответствующего указа президента Украины Владимира Зеленского. Логотип компании размещался на футболках "Шахтера".
"В связи с обнародованием указа президента Украины № 145/2023 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10 марта 2023 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)" ФК "Шахтер" заявляет о прекращении сотрудничества с титульным партнером клуба компанией Parimatch", - заявили в "Шахтере".
- 11 марта в Украине были введены санкции против ряда российских букмекерских компаний и лотерей сроком на 50 лет – всего 287 юридических и 120 физических лиц.
- Владимир Зеленский объяснил, что санкции были введены против тех букмекеров, которые из-за схем работали против Украины, выводили средства из нашего государства и финансировали различные российские комбинации.
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