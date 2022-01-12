"Шахтер" предложил 20 млн евро за лучшего бомбардира Аргентины

Об этом сообщает Inter-News.it.

Отмечается, что "Шахтер" был готов заплатить за нападающего 20 млн евро, но Альварес отказался от перехода из-за того, что рассчитывает оказаться в одном из европейских топ-клубов.

Ранее сообщалось об интересе к Альваресу со стороны английского "Манчестер Юнайтед" и итальянских "Интера" и "Милана".

Контракт аргентинца с "Ривер Плейтом" рассчитан до декабря 2022 года.

В прошлом чемпионате Аргентины Альварес сыграл за клуб из Буэнос-Айреса 20 матчей, забил 18 голов, отдал 6 результативных передач и стал лучшим бомбардиром турнира.

В активе 21-летнего футболиста 5 матчей за сборную Аргентины.

11 января стало известно, что "Шахтер" и "Аякс" договорились о трансфере бразильского футболиста Нереса.

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