"Шахтер" предложил 15 млн евро за футболиста сборной Бразилии

Об этом сообщает Goal.

По информации издания, клубы несколько недель ведут переговоры о трансфере. "Аякс" отклонил первое предложение "Шахтера", готового увеличить отступные до 15 млн евро.

При этом украинский клуб согласен оставить амстердамцам часть прав на футболиста.

24-летний Давид Нерес является воспитанником "Сан-Паулу". За "Аякс" выступает с 2017 года.

В нынешнем сезоне правый вингер сыграл за амстердамцев 22 матча, забил 4 гола и отдал 2 результативных передачи.

На счету Нереса 7 матчей, 2 гола и 1 голевой пас за сборную Бразилии.