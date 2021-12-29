"Шахтер" предложил 15 млн евро за футболиста сборной Бразилии
"Шахтер" предложил нидерландскому "Аяксу" 15 млн евро за бразильского вингера Давида Нереса
Об этом сообщает Goal.
По информации издания, клубы несколько недель ведут переговоры о трансфере. "Аякс" отклонил первое предложение "Шахтера", готового увеличить отступные до 15 млн евро.
При этом украинский клуб согласен оставить амстердамцам часть прав на футболиста.
24-летний Давид Нерес является воспитанником "Сан-Паулу". За "Аякс" выступает с 2017 года.
В нынешнем сезоне правый вингер сыграл за амстердамцев 22 матча, забил 4 гола и отдал 2 результативных передачи.
На счету Нереса 7 матчей, 2 гола и 1 голевой пас за сборную Бразилии.
- Напомним, 28 декабря сообщалось, что английский "Брентфорд" предложил 15 млн евро за хавбека "Шахтера" Михаила Мудрыка.
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