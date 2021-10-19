"Шахтер" позорно проиграл "Реалу" в Лиге чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Матч закончился поражением "Шахтера" 0:5. Украинцы пропустили первый мяч на 37-й минуте, когда защитник Сергей Кривцов в борьбе с Каримом Бензема срезал мяч в собственные ворота.



На старте второго тайма бразильский форвард "Реала" Винисиус Жуниор выдал настоящий перфоманс. Сначала оформил дубль и довел счет до разгромного, а после этого еще и отдал ассист на Родриго, который забил для мадридцев 4-й гол.



Точку в матче поставил Карим Бензема. Французский форвард забил гол на 91-й минуте и сделал счет 0:5.



После 3-х матчей группу D возглавляет молдавский "Шериф" Юрия Вернидуба, у которого 6 очков. Следом идет "Реал", у них тоже 6 баллов. У "Интера" 3 место и 4 пункта. У "Шахтера" только 1 набранное очко и последнее место.



4-й тур Лиги чемпионов состоится 3 ноября. "Шахтер" сыграет против "Реала" на выезде.



Лига чемпионов



3-й тур



19 октября



"Шахтер" (Украина) - "Реал" (Испания) 0:5



Голы: Кривцов, 37 (авт.), Винисиус, 51, 56, Родриго, 65, Бензема, 90 + 1



"Шахтер": Трубин, Додо, Кривцов, Марлон, Исмаили (Корниенко, 75), Майкон, Патрик (Степаненко, 79), Тете (Марлос, 46), Педринью, Соломон (Антонио, 46), Фернандо (Мудрик, 74) .



"Реал": Куртуа, Васкес, Алаба, Милитао (Вальехо, 87), Менди (Марсело, 69), Модрич (Камавинга, 78), Кроос (Вальверде, 78), Каземиро, Винисиус, Родриго (Асенсио, 78), Бензема .

19 октября В 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов английский "Манчестер Сити" разгромно победил бельгийский "Брюгге". Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb