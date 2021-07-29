"Шахтер" поздравил композитора Крутого, который поддерживает Путина, с днем рождения

Об этом сообщает Еспресо.TV.



В официальном профиле "Шахтера" в Instagram появился ряд видео-stories, где капитан "горняков" Андрей Пятов и директор по футболу Дарио Срна приветствуют российского композитора Игоря Крутого с днем рождения.



"Дорогой наш Игорь Яковлевич, поздравляем вас с днем рождения. Вы и" Шахтер "- одно целое. Вы написали клубу такой замечательный гимн, все болельщики клуба очень любят вас. От всей команды я лично вас поздравляю и желаю крепкого здоровья. Вместе - к новым победам", - сказал Пятов.



Крутой родился в Украине. Однако ведет бизнес и уже много лет живет в России.



В 2018 году Игорь Крутой был доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента РФ.



"С ним я связываю успехи нашей страны, уважение к нашей стране, перспективы", - говорил композитор о Путине, цитирует UA-football .





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