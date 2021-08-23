"Шахтер" потерял основного вратаря перед решающим матчем ЛЧ
Голкипер Анатолий Трубин не сыграет за донецкий "Шахтер" в матче Лиги чемпионов с "Монако"
Об этом сообщает программа "Большой футбол".
Анатолий Трубин получил травму, из-за которой уже пропустил встречу с одесским "Черноморцем" (3:0) в 5-м туре УПЛ. Украинец не сыграет и с "Монако" в ЛЧ.
В первом поединке плей-офф-квалификации Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" обыграл "Монако" на выезде (1:0). Ответный матч состоится 25 августа.
20-летний Анатолий Трубин провел в этом сезоне 7 матчей, из них 3 "на ноль". Transfermarkt оценивает голкипера в 8 млн евро - он самый дорогой вратарь Украины.
- 17 августа в первом матче плей-офф-квалификации Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" победил "Монако".
- В другом матче молдовский "Шериф" Юрия Вернидуба сенсационно разгромил загребское "Динамо"
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