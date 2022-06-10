"Шахтер" поставил ценник в 20 млн евро за своего самого дорогого футболиста
Донецкий "Шахтер" готов продать бразильского защитника Додо за 20 млн евро
Об этом сообщает UOL .
По информации источника, 23-летним Додо интересуется "Барселона" и "Фиорентина". "Шахтер" готов продать защитника за 20 млн евро.
В этом сезоне бразилец сыграл за "Шахтер" 26 матчей и отдал 4 результативных передачи. Додо выступает за "горняков" с 2018 года, его приобрели за 2 млн евро.
Сайт Transfermarkt оценивает стоимость Додо в 20 млн евро. Контракт бразильца с "Шахтером" действует до лета 2025 года. Он самый дорогой игрок команды.
- В августе 2021 года бразильский защитник "Шахтера" Додо попал в сферу интересов лондонского "Тоттенхэма" .
- В феврале к Додо был интерес у мадридского "Реала".
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