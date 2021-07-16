"Шахтер" после 13 лет сотрудничества с Nike показал форму от нового технического спонсора

Об этом сообщает "Шахтер" .

Презентация состоялась в "Украинском доме" в Киеве. "Шахтер" с нового сезона будет играть в форме производства Puma, с которой клуб заключил 5-летний контракт. В предыдущие 12 сезонов клуб выступал в экипировке Nike.