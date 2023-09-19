"Шахтер" - "Порту": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

"Шахтер" сыграет с "Порту" в Гамбурге, где в нынешнем сезоне будет принимать соперников в Лиге чемпионов. Матч начнется в 22.00. Вживую его покажет Megogo.

Помимо португальцев соперниками чемпионов Украины по группе H будут бельгийский "Антверпен" и испанская "Барселона".

Лига чемпионов

1-й тур

Группа H

"Шахтер" (Украина) - "Порту" (Португалия)

19 сентября

Гамбург, Германия, "Фолькспаркштадион"

Начало – 22:00

Прямая трансляция на Megogo