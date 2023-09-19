"Шахтер" - "Порту": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
Во вторник, 19 сентября, "Шахтер" играет в Гамбурге с португальским "Порту" в 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов.
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
"Шахтер" сыграет с "Порту" в Гамбурге, где в нынешнем сезоне будет принимать соперников в Лиге чемпионов. Матч начнется в 22.00. Вживую его покажет Megogo.
Помимо португальцев соперниками чемпионов Украины по группе H будут бельгийский "Антверпен" и испанская "Барселона".
Лига чемпионов
1-й тур
Группа H
"Шахтер" (Украина) - "Порту" (Португалия)
19 сентября
Гамбург, Германия, "Фолькспаркштадион"
Начало – 22:00
Прямая трансляция на Megogo
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