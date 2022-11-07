"Шахтер" получил соперника в 1/16 финала Лиги Европы
7 ноября состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы, по итогам которой соперника узнал "Шахтер"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Шахтер" начал выступления в еврокубках в Лиге чемпионов и занял третье место в группе, из которой в плей-офф ЛЧ вышли испанский "Реал" и немецкий "Лейпциг". Дончане опередили в борьбе за право продолжить выступления в Лиге Европы шотландский "Селтик".
Во время процедуры жеребьевки в Ньоне (Швейцария) "Шахтер" попал в первую корзину. Таким образом в соперники дончанам могли попасть клубы из второй корзины.
Корзина 1: "Аякс" (Нидерланды), "Байер" (Германия), "Барселона" (Испания), "Спортинг" (Португалия), "Зальцбург" (Австрия), "Шахтер" (Украина), "Севилья" (Испания) ), "Ювентус" (Италия)
Корзина 2: "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Мидтюлланд" (Дания), "Нант" (Франция), "Монако" (Франция), ПСВ (Нидерланды), "Ренн" (Франция), "Рома" (Италия) , "Унион" (Германия)
В итоге соперником "Шахтера" в 1/16 финала Лиги Европы стал "Ренн", игравший с "Динамо" в одной группе.
Лига Европы
1/16 финала
"Барселона" - "Манчестер Юнайтед"
"Ювентус" - "Нант"
"Спортинг" - "Мидтюлланд"
"Шахтер" - "Ренн"
"Аякс" - "Унион"
"Байер" - "Монако"
"Севилья" - ПСВ
"Зальцбург" - "Рома"
Первые матчи 1/16 финала ЛЕ состоятся 16 февраля 2023, повторные - 23 февраля.
- 2 ноября в Варшаве в 6-м туре Лиги чемпионов "Шахтер" уступил "Лейпцигу" и выбыл из турнира
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