"Шахтер" получил соперника в 1/16 финала Лиги Европы

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Шахтер" начал выступления в еврокубках в Лиге чемпионов и занял третье место в группе, из которой в плей-офф ЛЧ вышли испанский "Реал" и немецкий "Лейпциг". Дончане опередили в борьбе за право продолжить выступления в Лиге Европы шотландский "Селтик".

Во время процедуры жеребьевки в Ньоне (Швейцария) "Шахтер" попал в первую корзину. Таким образом в соперники дончанам могли попасть клубы из второй корзины.

Корзина 1: "Аякс" (Нидерланды), "Байер" (Германия), "Барселона" (Испания), "Спортинг" (Португалия), "Зальцбург" (Австрия), "Шахтер" (Украина), "Севилья" (Испания) ), "Ювентус" (Италия)

Корзина 2: "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Мидтюлланд" (Дания), "Нант" (Франция), "Монако" (Франция), ПСВ (Нидерланды), "Ренн" (Франция), "Рома" (Италия) , "Унион" (Германия)

В итоге соперником "Шахтера" в 1/16 финала Лиги Европы стал "Ренн", игравший с "Динамо" в одной группе.

Лига Европы

1/16 финала

"Барселона" - "Манчестер Юнайтед"

"Ювентус" - "Нант"

"Спортинг" - "Мидтюлланд"

"Шахтер" - "Ренн"

"Аякс" - "Унион"

"Байер" - "Монако"

"Севилья" - ПСВ

"Зальцбург" - "Рома"

Первые матчи 1/16 финала ЛЕ состоятся 16 февраля 2023, повторные - 23 февраля.

2 ноября в Варшаве в 6-м туре Лиги чемпионов "Шахтер" уступил "Лейпцигу" и выбыл из турнира

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