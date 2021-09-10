"Шахтер" похвастался новым дизайном автобуса. Фото с эффектной презентации

Об этом сообщает официальный Instagram "Шахтера".



У клубного автобуса "Шахтера" существенно изменился дизайн. Сезон 2021/22 " горняки " проведут с обновленным транспортом.



"Новый сезон, новый дизайн автобуса! Заряжены побеждать!" - говорится в сообщении клуба.



Фото с эффектной презентации:

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb