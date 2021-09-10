"Шахтер" похвастался новым дизайном автобуса. Фото с эффектной презентации
Донецкий "Шахтер" презентовал свой обновленный клубный автобус
Об этом сообщает официальный Instagram "Шахтера".
У клубного автобуса "Шахтера" существенно изменился дизайн. Сезон 2021/22 " горняки " проведут с обновленным транспортом.
"Новый сезон, новый дизайн автобуса! Заряжены побеждать!" - говорится в сообщении клуба.
Фото с эффектной презентации:
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