"Шахтер" поиздевался над "Шерифом" в юношеской Лиге УЕФА

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Тирасполе в первом тайме "Шахтер" вывел вперед Артем Векленко. После перерыва

Кирилл Сигеев, Даниил Гончарук, Антон Глущенко и Владислав Погорелый довели счет до разгромного. Последние двое реализовали одиннадцатиметровых.

"Шахтер" победил "Шериф" со счетом 5: 0.

Следующий матч украинцы сыграют 28 сентября в гостях против итальянского "Интера". В группе D также выступает испанский "Реал".

Сегодня в Тирасполе "Шериф" и "Шахтер" встретятся в 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов, матч начнется в 19:45.

Юношеская Лига УЕФА

Группа D

1-й тур

15 сентября

"Шериф U-19" (Молдова) - "Шахтер U-19" (Украина) 0: 5

Голы: Векленко, 37, Сигеев, 56, Гончарук, 64, Глущенко, 68 (пен.), Погорелый, 90 (пен.)