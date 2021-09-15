"Шахтер" поиздевался над "Шерифом" в юношеской Лиге УЕФА
В 1-м туре группового раунда юношеского Лиги УЕФА "Шахтер" победил в гостях молдавский "Шериф" со счетом 5: 0
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Тирасполе в первом тайме "Шахтер" вывел вперед Артем Векленко. После перерыва
Кирилл Сигеев, Даниил Гончарук, Антон Глущенко и Владислав Погорелый довели счет до разгромного. Последние двое реализовали одиннадцатиметровых.
"Шахтер" победил "Шериф" со счетом 5: 0.
Следующий матч украинцы сыграют 28 сентября в гостях против итальянского "Интера". В группе D также выступает испанский "Реал".
Сегодня в Тирасполе "Шериф" и "Шахтер" встретятся в 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов, матч начнется в 19:45.
Юношеская Лига УЕФА
Группа D
1-й тур
15 сентября
"Шериф U-19" (Молдова) - "Шахтер U-19" (Украина) 0: 5
Голы: Векленко, 37, Сигеев, 56, Гончарук, 64, Глущенко, 68 (пен.), Погорелый, 90 (пен.)
- Напомним, 14 сентября в 1-м туре юношеской Лиги УЕФА киевское "Динамо" U-19 победило лиссабонскую "Бенфику" U-19 - 4: 0 .
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