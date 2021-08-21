"Шахтер" поиздевался над "Черноморцем" в УПЛ
Донецкий "Шахтер" крупно победил одесский "Черноморец" в чемпионате Украины по футболу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч еще с первых минут начался для "Черноморца" не лучшим образом. Одесситы остались в меньшинстве. Красную карточку на 13-й минуте получил полузащитник Богдан Билошевський.
"Шахтер" воспользовался преимуществом и в первом тайме забил дважды. Отличились Георгий Судаков и Алан Патрик. На 94-й минуте Манор Соломон поставил точку в матче и забил третий гол.
Украинская Премьер-лига
5-й тур
21 августа
Голы: Судаков, 34, Патрик, 45 7, Соломон, 90 + 4
Удаление: Билошевський, 13
- 20 августа во первом матче 5-го тура УПЛ полтавская "Ворскла" победила харьковский "Металлист 1925".
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