"Шахтер" поиздевался над "Черноморцем" в УПЛ

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Матч еще с первых минут начался для "Черноморца" не лучшим образом. Одесситы остались в меньшинстве. Красную карточку на 13-й минуте получил полузащитник Богдан Билошевський.



"Шахтер" воспользовался преимуществом и в первом тайме забил дважды. Отличились Георгий Судаков и Алан Патрик. На 94-й минуте Манор Соломон поставил точку в матче и забил третий гол.



Украинская Премьер-лига



5-й тур



21 августа

20 августа во первом матче 5-го тура УПЛ полтавская "Ворскла" победила харьковский "Металлист 1925".

Судаков, 34, Патрик, 45 7, Соломон, 90 + 4Удаление: Билошевський, 13

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