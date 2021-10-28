"Шахтер" подписал новый контракт с ключевым футболистом

Об этом сообщает официальный сайт " Шахтера ".



Тарас Степаненко и Шахтер подписали новый контракт. Соглашение рассчитано до 30 июня 2024 года. Финансовые условия не сообщаются.



32-летний Степаненко выступает за "Шахтер" с 2010 года. С тех пор сыграл за "горняков" 352 официальных матча. Завоевал 22 трофея – 8 чемпионств, 7 Кубков и 7 Суперкубков Украины.



В этом сезоне Тарас Степаненко сыграл 17 матчей, забил 1 гол и отдал 1 ассист. Transfermarkt оценивает опорного полузащитника в 7,5 млн. евро.





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