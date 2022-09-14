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"Шахтер" победил "Селтик" в юношеской Лиге УЕФА

14 сентября, 2022 среда
16:04
Спорт

В среду, 14 сентября, в Варшаве донецкий "Шахтер" победил шотландский "Селтик" во 2-м туре юношеской Лиги УЕФА

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Шахтер" обыграл "Селтик" со счетом 2:1. Дончан на 25-й минуте вывел вперед Александр Ющенко. Украинцы увеличили преимущество на 55-й минуте, когда в свои ворота забил Дилан Корр. Шотландцы ответили только одним мячом в исполнении Адама Брукса.

"Шахтер" победил "Селтик" со счетом 2:1, набрал 6 очков и лидирует в группе F. У испанского "Реала", который сегодня сыграет с "Лейпцигом", 3 балла. Немецкий и шотландский клубы пока не набрали ни одного пункта.

Юношеская Лига УЕФА

Группа F. 2-й тур

Варшава, Польша

14 сентября

"Шахтер" U19 (Украина) – "Селтик" U19 (Шотландия) 2:1

Голы : Ющенко, 25, Корр, 55 (авт.) - Брукс, 75

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