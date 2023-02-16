Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч прошел в Варшаве, на стадионе "Войска Польского", и закончился победой донецкого "Шахтера" со счетом 2:1.

На 11-й минуте в штрафной "Ренна" удачно на добивании сыграл Дмитрий Крыськив. 22-летний полузащитник мощным ударом вывел "Шахтер" вперед и забил свой дебютный гол в Лиге Европы.

На последних секундах первого тайма "Шахтер" сумел удвоить свое преимущество. Артём Бондаренко реализовал одиннадцатиметровый удар.

Во втором тайме "Ренну" удалось сократить отставание. Карл Токо Экамби обыграл Анатолия Трубина ударом под правую стойку.

На групповой стадии Лиги Европы "Ренн" соревновался в группе B с турецким "Фенербахче", кипрским "АЭК Ларнаком" и киевским "Динамо". Французы заняли второе место.

Донецкий "Шахтер" начинал еврокубковый путь в Лиге чемпионов, где занял третье место в группе с мадридским "Реалом", немецким "Лейпцигом" и шотландским "Селтиком".

Ответный матч пройдет 23 февраля.

Лига Европы

1/16 финала

16 февраля

"Шахтер" (Украина) – "Ренн" (Франция) 2:1

Голы: Криськив, 11, Бондаренко, 45+1 (пен.) – Токо Экамби, 59

"Ренн":Манданда, Спенс, Амари, Белосьон, Трюффер, Доку (Салах, 71), Бурижо, Угочукву (Сантамария, 77), Экамби (Майер, 77), Гуири (Дуэ, 71), Калимендо (Меллинг, 86) .

"Шахтер": Трубин, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Зубков, Крыськив (Петряк, 77), Траоре (Сикан, 77).

Предупреждения: Степаненко, 40, Михайличенко, 84, Зубков, 85 – Бурижо, 43, Угочукву, 56, Омари, 85