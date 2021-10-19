"Шахтер" победил "Реал" в юношеской Лиге УЕФА
"Шахтер" выиграл у испанского "Реала" в 3-м туре юношеской Лиги УЕФА
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Киеве, на стадионе имени Виктора Банникова, "Шахтеру" дважды пришлось отыгрываться в первом тайме после голов Питера Гонсалеса и Давида Баллестерос. Однако, "горняки" не только сравняли счет, но и ушли на перерыв с преимуществом - забили Антон Глущенко, Кирилл Сигеев и Илья Гулько.
В итоге, "Шахтер" победил "Реал" 3:2, набрал 6 очков и занимает первое место в группе D. У "Реала" и итальянского "Интера" по 4 пункта. У молдавского "Шерифа" - 0 баллов.
"Шахтер" сегодня примет "Реал" в Лиге чемпионов. Игра состоится в Киеве и начнется в 22:00.
Еспресо.TV проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Юношеская Лига УЕФА
Группа D
3-й тур
19 октября
"Шахтер U-19" (Украина) - "Реал U-19" (Испания) 3:2
Голы: Глущенко, 33, Сигеев, 42, Гулько, 45 - Гонсалес, 10 Баллестерос, 41
- Напомним, 18 октября стало известно, что защитник "Шахтера" Николай Матвиенко не сыграет против мадридского "Реала" в Лиге чемпионов.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.22
Покупка 26.22Продажа 26.44
-
EUR
Покупка 30.4Продажа 30.75
- Актуальное
- Важное