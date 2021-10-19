"Шахтер" победил "Реал" в юношеской Лиге УЕФА

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Киеве, на стадионе имени Виктора Банникова, "Шахтеру" дважды пришлось отыгрываться в первом тайме после голов Питера Гонсалеса и Давида Баллестерос. Однако, "горняки" не только сравняли счет, но и ушли на перерыв с преимуществом - забили Антон Глущенко, Кирилл Сигеев и Илья Гулько.

В итоге, "Шахтер" победил "Реал" 3:2, набрал 6 очков и занимает первое место в группе D. У "Реала" и итальянского "Интера" по 4 пункта. У молдавского "Шерифа" - 0 баллов.

"Шахтер" сегодня примет "Реал" в Лиге чемпионов. Игра состоится в Киеве и начнется в 22:00.

Еспресо.TV проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Юношеская Лига УЕФА

Группа D

3-й тур

19 октября

"Шахтер U-19" (Украина) - "Реал U-19" (Испания) 3:2

Голы: Глущенко, 33, Сигеев, 42, Гулько, 45 - Гонсалес, 10 Баллестерос, 41

Напомним, 18 октября стало известно, что защитник "Шахтера" Николай Матвиенко не сыграет против мадридского "Реала" в Лиге чемпионов.