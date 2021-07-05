"Шахтер" победил немецкий клуб на сборах в Австрии

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Это уже четвертый матч "Шахтера" на сборах в Австрии. Сегодняшняя встреча закончилась победой "горняков" со счетом 2:1. Голами отметились Манор Соломон и Михаил Мудрик.



Товарищеский матч



5 июля



"Шахтер" - "Тюркгюджю" 2:1



Голы: Соломон, 43 (пен.), Мудрик, 85 - Слишкович, 81



Официальный сайт "Шахтера" сообщает, что "Тюркгюджю" выступает в третьем дивизионе Германии. По итогам прошлого сезона мюнхенцы финишировали 13-ми. У руководства "красно-белых" амбициозные цели - за несколько лет пробиться в Бундеслигу. В минувшее воскресенье, 27 июня, "Тюркгюджю" завоевал Кубок Баварии. В решающем поединке в серии пенальти со счетом 8:7 (0:0 в основное время) был преодолен "Иллертиссен".

30 июня в товарищеском матче донецкий "Шахтер" крупно победил австрийский "Санкт-Иоганн" .