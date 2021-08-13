"Шахтер" победил "Металлист 1925" в УПЛ

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Матч закончился со счетом 2:0 в пользу "Шахтера". За донецкий клуб отличились Тарас Степаненко и Лассина Траоре. Оба мяча были забиты во втором тайме.



Украинская Премьер-лига



4-й тур



13 августа



"Шахтер" - "Металлист 1925" 2:0



Голы: Степаненко, 49, Траоре, 80





6 августа в третьем туре чемпионата Украины по футболу харьковский "Металлист 1925" победил одесский "Черноморец".

9 августа в заключительном матче 3-го тура УПЛ черниговская "Десна" победила "Ингулец" из пгт Петрово.

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