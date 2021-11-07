"Шахтер" победил "Колос" и отобрал лидерство в УПЛ у "Динамо"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Ковалевке Киевской области "Шахтер" открыл счет на 15-й минуте усилиями Николая Матвиенко. Через 10 минут Фернанду увеличил преимущество команды Роберто Де Дзерби.

В конце первого тайма Олег Ильин забил за "Колос" один ответный гол.

На 72-й минуте окончательно вопрос о победителе снял хавбек "Шахтера" Михаил Мудрик.

"Шахтер" победил "Колос" 3:1, набрал 35 очков и вышел на первое место в турнирной таблице. Дончане опередили по дополнительным показателям "Динамо", которое также имеет 25 пунктов.

"Колос" с 11 баллами 11-й.

Чемпионат Украины

14-й тур

7 ноября

"Колос" - "Шахтер" 1:3

Голы : Ильин, 41 - Матвиенко, 15, Фернанду, 25, Мудрик, 72

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