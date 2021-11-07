"Шахтер" победил "Колос" и отобрал лидерство в УПЛ у "Динамо"
В 14-м туре чемпионата Украины по футболу "Шахтер" победил "Колос" и вышел на первое место в турнирной таблице
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Ковалевке Киевской области "Шахтер" открыл счет на 15-й минуте усилиями Николая Матвиенко. Через 10 минут Фернанду увеличил преимущество команды Роберто Де Дзерби.
В конце первого тайма Олег Ильин забил за "Колос" один ответный гол.
На 72-й минуте окончательно вопрос о победителе снял хавбек "Шахтера" Михаил Мудрик.
"Шахтер" победил "Колос" 3:1, набрал 35 очков и вышел на первое место в турнирной таблице. Дончане опередили по дополнительным показателям "Динамо", которое также имеет 25 пунктов.
"Колос" с 11 баллами 11-й.
Чемпионат Украины
14-й тур
7 ноября
"Колос" - "Шахтер" 1:3
Голы : Ильин, 41 - Матвиенко, 15, Фернанду, 25, Мудрик, 72
- Напомним, 5 ноября в стартовом матче 14-го тура "Александрия" победила "Металлист 1925" .
- 6 ноября "Мариуполь" переиграл в гостях "Минай" .
- Также в субботу "Ворскла" в Киеве в меньшинстве обыграла "Динамо" .
- В самом результативном матче тура "Черноморец" во Львове обыграл "Рух" со счетом 4:3.
- В воскресенье "Днепр-1" победил в гостях "Ингулец" благодаря голу Артема Довбика.
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